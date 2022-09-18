Аналитики и фермеры в Псковской области зарабатывают около 120 тысяч рублей

В Псковской области назван ряд вокансий с заработком более 100 тысяч рублей в месяц. Данные «Комсомольской правде в Пскове» привела служба исследований hh.ru.

Аналитики выявили 45% вокансий с заработком более 100 тысяч рублей в сфере «Рабочий персонал». Немногим менее – 37% предлагают достойную работу в сфере «Строительство, недвижимость». Ещё 23% работодателей готовы платить сотрудникам в сфере «Транспорт, логистика», 18% – в сфере «Продажи» и только 15% соискателей в сферк производства получат более 100 тысяч рублей.

Среди самых оплачиваемых оказались аналитики данных по объемам продаж, им предлагают от 120 000 рублей. PHP-программисты среднего уровня заработают за месяц от 160 000 до 300 000 рублей. Для управляющих фермой выделят не больше 120 000 рублей, а кладовщику-комплектовщику – до 100 000 рублей.