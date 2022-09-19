В Печорах нашли сбывающих наркотики мужчин

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудникам полиции удалось задержать автомобиль преступников, занимающихся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У мужчин было обнаружено большое количество наркотиков «Метадон». Позднее сотрудникам полиции удалось выяснить, что распространением наркотических веществ, мужчины занимаются давно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Они сбывали свой товар на территории Печорского района.

Преступники находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовные дела возбуждены по статьям: статья 30, часть 1,п. «г» часть 4 статья 228.1 и статья 228.1.

Полиция продолжает расследовать преступление.