Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 6:48

Пассажирку попавшего в ДТП авто сбили в Пустошкинском районе, когда она вышла просить помощи

Источник:kp.ru
.

.

Несчастный случай произошел в Пустошкинском районе. После ДТП пассажирку сбили насмерть на дороге, она вышла просить помощи у попуток. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП без жертв произошло в Порховском районе на трассе Псков – Новгород. Водитель ВАЗ 2115 вылетел в кювет. Пассажирка отправилась на дорогу остановить попутку, чтобы просить помощи.

Водитель автомобиля Skoda Rapid не увидел женщину у дороги и сбил ее. Прибывшие медики скорой помощи констатировали ее смерть.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.