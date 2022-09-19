Новогодняя елка в Пскове предстанет в новом виде

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Новогодние праздники Псков встретит в новом убранстве, изменения коснуться даже городской ели. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Украшения Финского парка в прошлые годы произвело настоящий фурор среди жителей и гостей Пскова. Теперь власти планируют заняться украшением всего города, немного доработав концепцию.

Глава администрации отметил, что городская ель тоже изменит свой облик. Для этого закупят новые украшения.

Оформлению деревьев в этом году планируют уделить больше внимания, теперь новогодние украшения на них могут появиться в разных частях Пскова.