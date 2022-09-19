Проблемы с отоплением возникли в некоторых домах Пскова

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Некоторые дома в Пскове до сих пор не получили тепло. Об этом рассказал глава администрации Пскова в эфире «Псковский телеграм Online».

«Не во всех домах ещё есть тепло. Но мы боремся вместе с жителями с некоторыми управляющими компаниями», — сообщил глава.

К сожалению, не все проблемы быстро устраняются. Бывает, что неполностью проведена подготовка или требуется устранить неполадки. Для этого может быть необходимо попасть в квартиру, возникают сложности.

В основном это локальные проблемы, отдельные дома или квартиры. Большинство домов в районах города получило тепло.

Борис Елкин заявил, что после выходных обращений от граждан было много и их вопросы обрабатываются и решаются.

Глава также отметил, что жалобы эффективнее всего направлять в управляющую компанию. И только после того, как там не смогут помочь, обращаться в администрацию.