Детский парк в Пскове планируют обустроить детской площадкой

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Новую детскую площадку могут установить в Детском парке в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Ее там явно не хватает. Название «Детский» у парка есть, а площадки толком нет», — отметил глава.

Также планируется расширение площадки в Финском парке, переоборудование уже имеющейся зоны и установка новой для совсем маленьких.

По словам Елкина, если погода будет позволять, то площадки будут строить уже в этом году. Если же погодные условия подведут, то проекты начнут реализовывать в следующем году при наступлении тепла.