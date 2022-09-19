Псковский театр организует бесплатный квартирник 22 сентября

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В 18:00 22 сентября Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проведёт квартирник «Бейрут». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

Мероприятие будет бесплатным и пройдёт на улице у галереи «Цех». Там планируют установить сцену. На мероприятии зрители смогут услышать музыку разных стилей: рок, джаз, эстрада, фолк. Помимо этого, прозвучат каверы известных песен и новые композиции малоизвестных авторов.

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Для Псковского театра подобный квартирник - относительно новое направление в развитии. Напомним, что первый уличный концерт артисты провели в июне 2022 года, он прошёл успешно.

Стали известны исполнители, которые выступят 22 сентября: музыканты театра (Иван Фёдоров, Борис Федотов, Ярослав Погодин, Игорь Колосов, Катя Руч), артисты (Максим Плеханов, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Анна Шуваева, Ирина Смирнова, Ислам Галиуллин, Денис Кугай), группа «Слёзы счастья» и др.

За тридцать минут до начала квартирника, артисты рекомендуют прийти посмотреть выставки Таисии Швецовой в галерее «Цех», как раз возле которой пройдёт мероприятие.