На границе Пскова с Латвией пресекли вывоз военной амуниции и костей древних животных

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Псковские таможенники на пограничном пункте «Бурачки» обнаружили контрабанду культурных ценностей в грузовике, перевозившим почтовые отправления заграницу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Одна из посылок содержала предметы времен Великой Отечественной войны: палатки, рюкзаки, каски, мины, пряжки и пр. Посылка состояла из вещей, как советского, так и немецкого обмундирования и должна была прибыть в Латвию.

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Вторая посылка содержала кости древних млекопитающих, фрагменты черепа, общим весом более 36 кг. Она должна была прибыть в США. Кому принадлежат останки, к какому веку они относятся и какова их культурная ценность предстоит выяснить экспертам.

Сотрудники таможни нашли несоответствие между провозимом товаром и товаром, указанном в бумагах. По документам, в посылке находились сувениры, стоимостью не более тысячи рублей.

Однако, при досмотре выяснилось, что товар вовсе не сувенирная продукция, а предметы, представляющие культурную ценность, запрещённые к вывозу.