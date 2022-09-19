Великолукская организация накопила налоговый долг почти на три миллиона

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Агропромышленная организация в Великих Луках была вынуждена заплатить 2,7 миллиона в счёт долга по налогам и сборам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Сотрудниками УФССП началось производство по взысканию налогов и сборов с предприятия, оказалось что долгов скопилось на сумму 2,7 миллионов рублей, включая пени.

Руководителю организации в установленные сроки необходимо было выплатить долг. В случае невыполнения, предприятию также пришлось бы заплатить исполнительский сбор 7% от общей суммы долга( но не менее 10 000 рублей).

Организация выплатила всю сумму добровольно и в установленный срок, не потеряв лишних 180 тысяч рублей.