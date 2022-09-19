Престарелые люди чаще всего теряются в Псковской области

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Большое количество людей, которые теряются в лесах Псковской области, составляют престарелые граждане. Об этом сообщил подполковник полиции начальник отделения розыскной работы Денис Михайлов на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, в основном теряются пожилые люди, около пяти человек найти не могут.

Одна из добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Разумовая отметила, что в первые сутки около 70% заблудившихся находят живыми.

Спикеры также сообщили, что в этом году было получено 48 заявок о пропавших в лесу людях, большинству из них 65 лет или более. На данный момент 13 человек находятся в поисках.

Денис Михайлов и Татьяна Разумовая также рассказали план действий при пропаже человека в лесу. В первую очередь нужно позвонить в дежурную часть и предоставить всевозможную информацию, которая поможет в поисках. Такой информацией может быть день, время, местоположение, данные о том, с кем находится, а также какая на пропавшем одежда.

По словам спикеров, на поиск отправляются не менее 10 человек спасателей и добровольцев. С большой скрупулезностью организовывается работа по поиску.