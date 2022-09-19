Выпускнику лядской школы на СВО вручили медаль «За отвагу»

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Военнослужащий псковского гарнизона Дмитрий Девятов прислал в родную Лядскую среднюю образовательную школу весть о награде медалью «За отвагу». Об этом сообщили в группе школы «ВКонтакте».

«Спешим поделиться очень важной новостью: наш выпускник Дмитрий Девятов награждён медалью «За отвагу». Эту награду Дима получил за личное мужество и отвагу в боях под городом Изюмом (Украина, Харьковская область). Наш Димка - балагур, непоседа, душа компании, мужественный, ответственный и просто хороший парень. Гордимся! Переживаем! Молимся! Любим и ждём!», – говорится в сообщении и поделились, что фото медали выпускник прислал прямо с передовой.

Отметим, Дмитрий Девятов является военнослужащим ВДВ, в спецоперации на Украине он принимает участие с первого дня.