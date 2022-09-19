Капитальный ремонт здания великолукской полиции будет стоить почти 50 миллионов

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В здание ОМВД России в Великих Луках планируется провести капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Здание находится по адресу улица Комсомольская, дом 14. Помимо внутренних работ, планируется облагоустроить прилегающую территорию.

До ноября 2023 года планируется провести ремонтные работы. Эксперты оценили работу почти в 50 миллионов рублей.

27 сентбря планируется провести аукцион по данному проекту. И уже 28 сентября будут подведены итоги, касательно того, кто будет выполнять работы.