В опочецкой стоматологии появился новый аппарат для CMB-терапии

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В Опочецкую стоматологическую поликлинику доставили новый аппарат для CMB-терапии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Аппарат генерирует электромагнитное излучение, которое в лечебных целях будет использоваться медиками.

Известно, что микроволны благотворно влияют на ЦНС, способствуют расширению сосудов, делают кровообращение интенсивное и снижают гипоксию тканей и органов, а также улучшает иммунитет.

По словам сотрудников комитета, новое оборудование появляется в регионе благодаря проекту по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, ранее новое оборудование также поступило в больницу в Великих Луках.