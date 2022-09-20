Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 сентября 2022 9:07

В опочецкой стоматологии появился новый аппарат для CMB-терапии

Источник:kp.ru
.

.

В Опочецкую стоматологическую поликлинику доставили новый аппарат для CMB-терапии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Аппарат генерирует электромагнитное излучение, которое в лечебных целях будет использоваться медиками.

Известно, что микроволны благотворно влияют на ЦНС, способствуют расширению сосудов, делают кровообращение интенсивное и снижают гипоксию тканей и органов, а также улучшает иммунитет.

По словам сотрудников комитета, новое оборудование появляется в регионе благодаря проекту по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, ранее новое оборудование также поступило в больницу в Великих Луках.