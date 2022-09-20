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Политика20 сентября 2022 9:22

Вопрос об избрании председателя гордумы Пскова прозвучит на сессии 22 сентября

Источник:kp.ru

Первая сессия седьмого созыва гордумы Пскова пройдёт 22 сентября в 10:00 в Городском культурном центре. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Вопросы, которые обсудят участники, коснуться избрания председателя и заместителей гордумы Пскова, председателей комитетов, председателей комиссий ПГД и пр. Также будет поднят вопрос об утверждении кадрового состава комитетов и комиссий.

В соцсети «ВКонтакте» в группе Псковского агентства информации любой гражданин сможет поучаствовать в прямой трансляции с места проведения сессии.