Вопрос об избрании председателя гордумы Пскова прозвучит на сессии 22 сентября

Первая сессия седьмого созыва гордумы Пскова пройдёт 22 сентября в 10:00 в Городском культурном центре. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Вопросы, которые обсудят участники, коснуться избрания председателя и заместителей гордумы Пскова, председателей комитетов, председателей комиссий ПГД и пр. Также будет поднят вопрос об утверждении кадрового состава комитетов и комиссий.

В соцсети «ВКонтакте» в группе Псковского агентства информации любой гражданин сможет поучаствовать в прямой трансляции с места проведения сессии.