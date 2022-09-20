Строительные работы в кампусе ПсковГУ завершатся к концу года

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Студенческий кампус Псковского Государственного университета будет полностью закончен к декабрю 2022 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на сайте губернатора.

Работы в студенческом кампусе, располагающемся на Ольгинской набережной, дом 7/1, согласно договору завершатся в декабре 2022 года, а в эксплуатацию объект будет введён в первых числах 2023 года.

Заказчиком проекта стал Псковский государственный университет под контролем правительства Псковской области. Лично вопрос курирует и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Средства на реконструкцию незавершенного объекта выделило правительство России. Данный проект обошёлся в 500 миллионов рублей.