На сутки 29 домов и детсад отключат от отопления и горячей воды

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На сутки 21 сентября в 29 жилых домах и детском саду «Аистенок» произойдет отключение отопления и горячей воды. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

В результате утечки в магистральной трубе, будет перекрыта магистраль. Затем рабочие спустят воду. После ремонта потребуется снова набрать её в трубы и нагреть. На ремонтные мероприятия планируют выделить сутки.

Данная утечка случилась из-за того, что магистраль не была подготовлена к запуску тепла, соответственно проблема выяснилось только после старта отопительного сезона.

Магистраль пока не была передана Псковским теплосетям, поэтому неполадки не были замечены заранее.

«Совместно с ПТС прорабатываем, как провести это отключение с наименьшими неудобствами для жителей», – добавил Елкин.

Глава администрации надеется, что уже вечером 22 сентября горячая вода и тепло вернётся к жителям. Детский садик будет работать в обычном режиме, используя обогреватели.

Борис Елкин обратился к управляющим компаниям в просьбой, оперативно решить проблему. Также он заверил, что лично следит за всей ситуацией.