За победу в конкурсе Минкульта Центр детского чтения в Пскове получит 5 млн рублей

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Псковская библиотека - Центр детского чтения оказалась в числе победителей конкурсного отбора Минкульта РФ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Конкурс был направлен на создание модульных библиотек в 2023 году. Данный проект реализуется благодаря нацпроекту «Культура».

По результатам отбора средства получат 128 библиотек по всей стране.

Для псковской библиотеки средства в размере 5 млн рублей выделят из федерального бюджета.

Библиотека планирует сделать ремонт, изменить декор и оформление, усовершенствовать книжный фонд, произвести закупку необходимого оборудования и создать более удобную площадку для пользователей.

Напомним, что это третья библиотека Пскова, участвующая в конкурсе.

Экологическая библиотека «Радуга» уже модернизирована в рамках нацпроекта «Культура».