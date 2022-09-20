По реализации нацпроектов Псковская область заняла 9 место на Северо-Западе

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Показатели Псковской области по работе в рамках нацпроектов невысокие. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Чуть выше среднего (52%) составляет показатель кассового исполнения проектов в регионе.

«Мы занимаем 70-е место по стране и девятое по Северо-Западу. Я не раз уже говорил, что мы не должны опускаться ниже среднего показателя по стране», — подчеркнул губернатор.

Несмотря на неутешительную цифру в этом году в регионе стартовало много новых проектов.

Сразу восемь школ строят или готовят к реконструкции.

В планах сделать капремонт ещё в 33 учреждениях образования. Такие проекты предполагают затраты в более 1,5 млрд рублей.

В общей сложности финансирование нацпроектов увеличилось с 9 до 12,7 млрд.