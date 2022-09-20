Стартовал опрос об украшении Великих Лук к Новому году

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На сайте «Госуслуги» великолучанам предлагают пройти опрос, касательно украшения территорий к новогодним и рождественским праздникам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Будут выбираться общественные территории, которые дополнительно украсят к зимним праздникам. Девять общественных площадок участвует в опросе: сквер на улице Дворецкой, сквер на площади Матросова, сквер на проспекте Гагарина и улице Дьяконова, север на площади Калинина, сквер не улице Дружбы, сквер не улице Холмской, сквер на проспекте Ленина и улице Лизы Чайкиной, сквер на проспекте Гагарина (Мебельный комбинат) и сквер у автовокзала.

Великолучанам предлагают пройти опрос до 10 октября. По итогам только три из девяти заявленных территорий станут площадкой для новогоднего украшения. Чтобы пройти опрос, достаточно иметь аккаунт на сайте «Госуслуг» и воспользоваться ссылкой.