Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 14:04

Псковичам рекомендуют меньше пользоваться общественным транспортом

Источник:kp.ru

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рекомендует жителям города больше передвигаться пешком. Об этом она сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В связи с эпидемиологической обстановкой поездки на общественном транспорте лучше сократить до минимума.

Главврач отметила, что масочный режим хоть и не является обязательным, но медики очень рекомендуют не пренебрегать подобной мерой безопасности.

Напомним, ситуация в области по коронавирусу остаётся нестабильной. Более 200 человек в сутки заражаются опасным заболеванием.