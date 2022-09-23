В Пскове петербуржец решил сдать на права с камерой в пуговице

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В марте 2020 года петербуржец незаконно купил самодельную видеокамеру, скрытую в пуговице и другие прилагающиеся к ней устройства для записи информации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе судов региона.

Житель Санкт-Петербурга планировал сдать на права, используя незаконную технику, однако экзаменатору удалось найти камеру. Сотрудник ГИБДД незамедлительно изьял устройство.

Псковский городской суд признал петербуржца виновным за приобретение «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и оштрафовал незаконного пользователя на 45 тысяч рублей.

В законную силу приговор ещё не вступил.