Ещё одну «Ласточку» Санкт-Петербург-Псков запустят по выходным

.

Дополнительную «Ласточку» из Санкт-Петербурга в Псков предполагается запустить по выходным и праздникам уже с 4 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов.

Жительница Пскова задала вопрос по поводу увеличения количества вагонов в электропоездах «Ласточка» на сайт губернтор60.рф.

«Это большая проблема, мест постоянно нет, билеты заканчиваются за 5 дней до отправления, особенно это касается выходных и праздничных дней», —подчеркнула псковичка.

Станислав Стармолотов прокомментировал данное обращение. По его словам, ОАО «РЖД» планирует запуск дополнительного поезда «Ласточка» по выходным и праздникам, начиная с 4 ноября этого года.

Напомним также, что движение поездов «Ласточка» изменится с октября из-за дорожных работ под Лугой. (https://www.kp.ru/online/news/4918561/)