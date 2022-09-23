В Псковском районе случился пожар на предприятии

В деревни Родина Псковского района на улице Юбилейной произошло возгорание в одном из ангаров предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Пожар случился на предприятие Himflex. Сотрудники предприятия сообщили, что в ангаре находятся газовые баллоны, пожарные стараются нейтрализовать возгорание в кратчайшие сроки.

На месте происшествия работает полиция, сотрудники медицинской службы и пожарные.Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным никто на объекте не пострадал.