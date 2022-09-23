Спасение лебедей в Куньинском районе стоило водителю грузовика опасным ДТП

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Семейство лебедей, переходившее дорогу водителю грузовика, стало причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Пламя» Куньинского района.

Авария произошла на 432 км автодороги М9 Балтия. Автомобиль Isuzu, перевозивший продукцию «Мега холод», снизил скорость перед переходящими дорогу птицами. В результате сзади в грузовик въехал автомобиль ВАЗ-2114.

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В легковой машине мужчина-водитель и две пассажирки возвращались из леса, где собрали немало грибов. Одна из женщин пострадала и была госпитализирована в медицинское учреждение в Великих Луках.

По словам свидетелей ДТП, лебеди, которых пытался пропустить водитель большегруза, потом некоторое время кружили над местом.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, спасатели.