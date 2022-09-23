Памятный знак к 625-летию Псковской судной грамоты появился у арбитражного суда

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23 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 625-летию Псковской судной грамоте. Об этом сообщается в пресс-службе официального портала государственный органов Псковской области.

Знак установили у здания Арбитражного суда. На церемонии присутствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Это дань памяти нашим выдающимся предкам, которые внесли колоссальный вклад в становление русской правовой культуры», – подчеркнула председатель.

Место, в котором появился знак, вовсе не случайное. Псковская судная грамота стала имет важное значение в организации арбитражного судопроизводства. Фактически, в прошлые века грамота была тем документом, по которому решали торговые и имущественные споры.

Уникальность Псковской грамоты состоит в том, что она является памятником не только права и государственности, но и памятником письменности и культуры наших предков. Именно по Псковской судной грамоте можно сделать вывод о правовой культуре нашего города в древние века.

Кроме вице-губернатора в мероприятии приняли участие председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, председатель Арбитражного суда Фёдор Тимаев, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев и участники научной конференции.