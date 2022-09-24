В Пскове прошёл общественный приём граждан с нарушением слуха

Фото: Региональный парламент

В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся приём для граждан с нарушением слуха. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе парламента региона.

Приём организовали заместитель спикера областного Собрания Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, председатель организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, а также руководитель отделения «Общества глухих» по Псковской области Сергей Кательницкий.

Мероприятие приурочено к «Международному дню глухих».

Слабослышащие граждане общались на приёме через сурдопереводчика. Заранее посетителями был составлен список интересующих вопросов, которые подлежат обсуждению на приёме.

Сергей Кательницкий отметил, что около 3500 тысяч граждан с нарушением слуха проживают в области. Из них 720 имеют инвалидность. Всем им необходима помощь сурдопереводчиков. В области сейчас только 4 таких специалиста, а когда-то было 11.

Сергей Кательницкий сообщил, что обращался в ПсковГУ с предложением открыть обучение для сурдопереводчиков, но, по его словам, пока ответа не получил.

Следующий волнующий вопрос для граждан: отсутствие «бегущей строки» в программах по телевизору и в интернете.

Также, посетители с нарушением слуха, подняли проблему отсутствия специализированных билетных касс в аэропорту и автовокзале. К сожалению, сейчас такие кассы есть только на железнодорожном вокзале.

Помимо прочих вопросов, граждане пожаловались на сложности приёма в больницах. Если раньше они могли «прочитать по губам», что сказал врач, то из-за масок во время пандемии они этого сделать не могут.

Фото: Региональный парламент

Кроме того, затронув медицинскую тему, посетители рассказали о больших тратах на обслуживание аппарата «искусственное ухо», которое ставят преимущественно детям.

Операция по вживлению аппарата бесплатна, но родителям приходится тратиться на батарейки и прочие материалы для обслуживания прибора.

Одним из последних вопросов, прозвучавших на приёме, был вопрос о сложностях вызова экстренных служб для людей с нарушениями слуха.

К сожалению мобильное приложение службы спасения не предполагает внесения текстовых сообщений, а позвонить по телефону граждане не могут.

«Все вопросы, которые вы обозначили, – принципиальные и значимые. Это не личные маленькие проблемы, а вопросы, касающиеся всего вашего сообщества. Мы вас услышали и будем сообща их постепенно решать», — в завершении сказал вице-спикер Игорь Дитрих.

Марина Борисенкова отметила, что такой приём состоится впервые, но впоследствии вполне может стать традиционным.