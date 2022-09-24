История о призвании и жизненном пути: в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее»

.

28 сентября в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее». Показ сезона приурочен к старту реализации проекта «Билет в будущее» в столице, реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

Главными героями сериала, показ которого откроет серию премьер в регионах страны, стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд определенных выводов относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей, символов своих профессий.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», – прокомментировал руководитель проекта «Билет в будущее», Иван Есин.

.

В программе мероприятий праздника гостей ждут: премьера первого сезона сериала, тематические фотозоны и красная ковровая дорожка, аллея звезд профессий, выставочная зона, оформленная в виде арт-галереи, игры, открытая дискуссия со съемочной группой и героями сериала, розыгрыш призов, а также шоу-программа с участием популярной российской певицы.

На Новом Арбате, помимо представителей сферы образования, партнеров проекта, организатор и друзей, соберутся московские школьники. Всего более 1500 человек станут участниками премьерного мероприятия.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором проекта - Фондом Гуманитарных Проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.

В 2021 – 2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги доп. образования, работодатели, ВУЗы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнерами проекта на постоянной основе.

Подробная информация о сериале «Билет в будущее» http://project5952704.tilda.ws/