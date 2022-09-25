Двое детей и четверо взрослых пострадали в лобовом столкновении авто под Псковом

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25 сентября у деревни Голубово под Псковом произошло лобовое столкновение легковых авто с пассажирами. Пострадали 6 человек, в том числе дети.
Столкновение произошло с автомобилями Chevrolet Lacetti и Kia. В каждом из машин находились по три человека. Второе авто в результате лобового вынесло в кювет.
Спасателям пришлось вызволять гидравлическим инструментом застрявших в автомобилях пассажиров. Бригадами скорой помощи были госпитализированы четверо взрослых пострадавших и двое детей.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ДПС.