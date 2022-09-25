Двое детей и четверо взрослых пострадали в лобовом столкновении авто под Псковом

.

25 сентября у деревни Голубово под Псковом произошло лобовое столкновение легковых авто с пассажирами. Пострадали 6 человек, в том числе дети.

Столкновение произошло с автомобилями Chevrolet Lacetti и Kia. В каждом из машин находились по три человека. Второе авто в результате лобового вынесло в кювет.

Спасателям пришлось вызволять гидравлическим инструментом застрявших в автомобилях пассажиров. Бригадами скорой помощи были госпитализированы четверо взрослых пострадавших и двое детей.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ДПС.