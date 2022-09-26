Ревакцинация от COVID-19 в Пскове в сентябре 2022: адреса и время работы

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Прививка защищает организм от коронавируса, однако со временем количество антител снижается. Чтоб их хватило для борьбы с инфекцией, спустя шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию. Адреса, где можно привиться, опубликовали на официальной странице ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» ВКонтакте.

«Отметим, что основная часть тех, кто переболел, перенесли болезнь уже больше четырёх месяцев назад, а кто-то больше 8 месяцев назад. Учёные говорят, что иммунитет после этого заболевания угасает и после шести месяцев хорошо бы его простимулировать прививкой», – отметили в медучреждении.

Медики напоминают, что вакцинация защищает от тяжёлого течения коронавируса.

Пункты вакцинации от COVID-19:

– ТЦ «Империал» – в порядке живой очереди. График работы: с 10:00 до 17:00, без выходных.

– В структурных подразделениях Псковской городской поликлиники по предварительной записи.

Подробную информацию можно получить в колл-центре по телефону 299-028.