В Новосокольниках предприниматель дал взятку главе поселения

.

Прокуратура Новосокольнического района признала обвинение индивидуального предпринимателя в передаче взятки должностному лицу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что виновный с марта 2020 до март 2021 года передал главе одного из поселений района 82 тысячи рублей за разрешение незаконной добычи песка карьерным способом. Новосокольнический районный суд признал взяткодателя виновным по статье часть 3 статья 29й УК РФ. (Дача взятки должностному лицу..)Виновному необходимо выплатить штраф в размере 300 000 рублей.

Также сообщается, что ранее был осуждён глава поселения по части 4 статье 290 УК РФ (Получение взятки). Решение суда вступило в силу.