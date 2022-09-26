Аутсорсинговое питание могут организовать в Псковской клинической больнице

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Главврач Евгений Панферов не исключает возможности перехода на аутсорсинговое питание в Псковской областной клинической больнице. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

За качеством продуктов питания для пациентов главврач следит лично. Несмотря на это, Евгений Панферов считает, что услуги аутсорсингового питания могут быть использованы в больнице. Это позволит разнообразить рацион пациентов.

«Питание в больнице лечебное, но это не значит, что оно должно быть невкусным»,— сообщил главврач.

Он также отметил, что питание в больнице играет важную роль. Это то о чем помнят пациенты после выписки, помимо отношения персонала и чистоты постельного белья.