Улицу 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове в 2023 году ждет ремонт

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До 14 сентября 2023 года подрядчик должен провести ремонт на улице 128-й Стрелковой дивизии. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

«Перечень работ стандартный – фрезерование, установка нового бортовой камень, замена люков колодцев и плит перекрытий, устройство двух слоев асфальтобетона», — пояснил глава администрации. В результате 776 метров дорожного полотна будет отремонтировано.

Помимо этого, будет нанесена новая разметка, произведён ремонт тротуаров и благоустроена прилежащая территория. Планируется посадить вдоль тротуаров кусты кизильника и засеять газон.

Глава администрации также поделился историческими фактами о ремонте объекта. До 1948 года улица называлась Горной, впоследствии получила название в честь 128-й Краснознаменной стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении города в период Великой Отечественной войны.