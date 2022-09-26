Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 сентября 2022 13:24

Депутат Псковской городской Думы добровольно записался на мобилизацию

Источник:kp.ru
.

.

Заместитель главврача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы и по совместительству депутат Псковской Думы по округу №6 Евгений Васильев добровольно записался на мобилизацию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Многие товарищи и знакомые уже получили повестки», — поделился Евгений Васильев .

Сам он оставил заявку в региональном комитете по здравоохранению и ожидает свою очередь.

На своей странице в соцсетях депутат поделился наполнением индивидуальной аптечки, необходимой каждому бойцу.

«Собрать ее вы сможете за один день. Состав является оптимальным на все основные случаи жизни. Аптечка очень компактная, легко используемая», — поделился депутат.

.

.