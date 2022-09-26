Депутат Псковской городской Думы добровольно записался на мобилизацию

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Заместитель главврача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы и по совместительству депутат Псковской Думы по округу №6 Евгений Васильев добровольно записался на мобилизацию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Многие товарищи и знакомые уже получили повестки», — поделился Евгений Васильев .

Сам он оставил заявку в региональном комитете по здравоохранению и ожидает свою очередь.

На своей странице в соцсетях депутат поделился наполнением индивидуальной аптечки, необходимой каждому бойцу.

«Собрать ее вы сможете за один день. Состав является оптимальным на все основные случаи жизни. Аптечка очень компактная, легко используемая», — поделился депутат.