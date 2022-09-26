Школьная доска упала на учительницу в Пскове

В средней общеобразовательной школе №47 на уроке у первоклассников, на учителя упала классная доска. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщило Псковское агентство информации.

Из-за поломки креплений, конструкция упала на учителя начальных классов Анастасию Баранову. Преподаватель попыталась сдержать доску, в результате чего получила травму.

В травмпункте определили, что учитель получил ушиб плеча и направлен в больницу на прием к хирургу. Медики оценивают состояние здоровья педагога как удовлетворительное.

Директор школы Иван Шагин отказался от комментариев произошедшего.