Главврач псковской больницы высказался против всех видов благодарности, кроме зарплаты

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Развитие главного медицинского учреждения региона обсудили 26 сентября с главврачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

В ходе конференции, Евгений Панферов высказался о нескольких немаловажных вопросах. Главврач считает, что доктор должен отказаться от всех видов благодарностей, кроме заработной платы, которую он получает.

Также Евгений Панферов убежден, что люди должны получать медпомощь бесплатно, исключение – случаи оказания платных услуг. Сам главврач резко негативно относится к денежной благодарности от больных медперсоналу.