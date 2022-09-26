Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 13:29

Главврач псковской больницы высказался против всех видов благодарности, кроме зарплаты

КОСЫГИНА Анастасия
.

.

Развитие главного медицинского учреждения региона обсудили 26 сентября с главврачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

В ходе конференции, Евгений Панферов высказался о нескольких немаловажных вопросах. Главврач считает, что доктор должен отказаться от всех видов благодарностей, кроме заработной платы, которую он получает.

Также Евгений Панферов убежден, что люди должны получать медпомощь бесплатно, исключение – случаи оказания платных услуг. Сам главврач резко негативно относится к денежной благодарности от больных медперсоналу.