В Псковской областной клинической больнице будет открыт колл-центр

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Открытие нового колл-центра Псковской областной клинической больницы планируется в начале 2023 года. Об этом главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов сообщил во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Главврач Евгений Панферов рассказал о том, что у людей возникает много вопросов касательно пребывания в больнице. Пациенты интересуются, что нужно иметь с собой при плановой госпитализации, а также датами ее проведения. У родственников могут возникать вопросы о состоянии пациента.

По мнению Евгения Панферова, данная мера необходима, чтобы врач и медсестра «имели больше возможностей заниматься своей профессиональной деятельностью». Также главврач сообщил, что в планах на ближайшее время разработать новый сайт Псковской областной клинической больницы.