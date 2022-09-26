Псковский таксист пытался скрыться с 15-летними пассажирками в неизвестном направлении

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В Пскове произошел чрезвычайный случай в такси. После тренировки две 15-летние девочки решили отправиться домой на такси. Водитель должен был довезти подростков на улицу Рокоссовского, но отправился в неизвестном направлении. Девочки спаслись, когда лихач совершил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам девушек, таксист вместо положенного маршрута направился к выезду из города. При этом он не единожды выезжал на встречную полосу. На все просьбы девушек вернуться на маршрут, водитель не реагировал. Девушки стали кричать и звать на помощь.

Впоследствии водитель, не справившись с управлением, наехал на дорожный знак. Дорожно-траспортное происшествие позволило девушкам выбраться из машины.

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От госпитализации пассажирки отказались, а вот неадекватного водителя в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, пожарные и медицинские работники. Обстоятельства произошедшего выясняются.