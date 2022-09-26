Псковская дивизия ВДВ примет мобилизованных из Карелии

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Призванные по частичной мобилизации мужчины из Олонецкого района республики Карелия прибудут в дивизию ВДВ в Пскове. Об этом сообщется на официальной странице администрации Олонецкого национального муниципального района в социальной сети «ВКонтакте».

Девять мужчин из Олонецкого района были направлены в Псковскую дивизую воздушно-десантных войск. Мужчины, получившие повестки, отправились в Псков от здания районной администрации. Мобилизованных провожали родные и близкие.

Под постом на странице «ВКонтакте», жители района пожелали ребятам скорейшего возвращения живыми и здоровыми.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.