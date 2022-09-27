В Псковской области запретили импорт муки из Франции

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Ведомство Россельхознадзора в Псковской области запретило ввоз французской муки через границу с Латвией. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Две тонны пшеничной муки, привезённой из Франции, были остановлены на границе. Товар должен был прибыть к получателю из Московской области.

После проведения экспертизы выяснилось, что качество муки нарушает требования регламента «О безопасности пищевой продукции». Как оказалось, в документах не были обнаружены записи о проведении лабораторных исследований на показатель ГМО.