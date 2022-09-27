Реставраторы поработают над Мелетовской церковью в Псковской области

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Один из важнейших памятников псковской архитектурой школы является церковь Успения в селе Мелетово. Реставраторы из компании «Анфилада» приступили к работе по исправлению дефектов сооружения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Комитет по охране культурного наследия в Псковской области разрешил проведение реставрационных работ, которые планируется закончить уже к концу сентября этого года.

«Специалисты приведут в надлежащий вид нижние части стен памятника, исправят неплотное примыкание кровельного покрытия жертвенника к четверику, натяжение растяжек купольного креста», – поделился старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова.

Помимо этого будет благоустроена территория вокруг церкви. Также реставраторы планируют провести некоторые изменения на фасаде церкви.