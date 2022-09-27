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Общество27 сентября 2022 8:09

За Великими Луками закрепился товарный знак столицы спортивного воздухоплавания

Источник:kp.ru
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Товарный знак «Великие Луки —столица спортивного воздухоплавания» зарегистрирован. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и его неотъемлемой частью», — поделился глава.

Помимо этого в Великих Луках готовят и отличных пилотов. Десятки людей приезжают в город, чтобы научиться управлению аэростатами.

Глава города поздравил горожан с этим важным событием.

Напомним, в конце августа Великие Луки официально получили звание столицы воздухоплавания. https://www.kp.ru/online/news/4899687/