За Великими Луками закрепился товарный знак столицы спортивного воздухоплавания

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Товарный знак «Великие Луки —столица спортивного воздухоплавания» зарегистрирован. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и его неотъемлемой частью», — поделился глава.

Помимо этого в Великих Луках готовят и отличных пилотов. Десятки людей приезжают в город, чтобы научиться управлению аэростатами.

Глава города поздравил горожан с этим важным событием.

Напомним, в конце августа Великие Луки официально получили звание столицы воздухоплавания. https://www.kp.ru/online/news/4899687/