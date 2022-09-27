Порядка 10-ти автовладельцев Пскова после ночи обнаружили проколотые шины у своих авто

Фото: группа "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте"

Неизвестные прокололи шины нескольких автомобилей в районе улицы Инженерной в Пскове. Информация о происшествии появилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста пишет: «В шиномонтаже сказали, что сегодня уже восемь машин с проколотыми колёсами прибыли». Псковичка поделилась с читателями группы, что, по мнению экспертов, проколы могли быть сделаны заострённой отвёрткой или другим острым предметом.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то ругает водителей машин за неудачные места парковки, кто-то в шутку предполагает, что это маркетинговый ход шиномонтажных мастерских.