Сергей Дмитриев уходит с должности руководителя аппарата правительства Псковской области

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Сергей Дмитриев решил уйти с должности руководителя аппарата правительства региона. Об этом сообщил Антон Сергеев, советник губернатора Псковской области в своём Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня мой хороший товарищ Сергей Дмитриев покидает должность главы аппарата правительства Псковской области. Он переходит на другую работу», — отметил Сергеев.

Также, советник губернатора рассказал, что новое место работы Сергея Дмитриева находится в другом регионе, который вполне возможно скоро войдёт в состав России.

Кроме того, Сергеев пожелал коллеге успехов на новом месте работы и заверил, что сотрудничество будет продолжаться.

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области назначена Наталья Волкова. Она перешла на пост с должности заместителя.