Авиарейс «Москва - Псков» вылетел из столицы на 6 часов позже

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Пассажиры были вынуждены ждать шесть часов вылета из Москвы в Псков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Вылет рейса переносился четыре раза. В результате самолёт покинул Москву только в 13:55. По данным пассажиров вылет переносился из-за замены воздушного судна.

По словам директора Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова, в настоящее время, самолёт успешно долетел до города Пскова.

Напомним, с 26 сентября в расписание авиарейсов «Псков-Москва» были внесены изменения.