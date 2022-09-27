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Политика27 сентября 2022 13:51

Мошенники предлагают псковичам избежать мобилизации

Источник:kp.ru
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Жители Псковской области становятся жертвами мошенников после начала частичной мобилизации. Об этом сообщает ЦУР по Псковской области в своём Telegram-канале.

Граждане получают рассылку в Telegram с предложением воспользоваться услугой «Антиповестка». Злоумышленники якобы хотят «помочь» жителям региона удалить свои данные из списка лиц, подпадающих под мобилизацию. А также чат-бот может помочь пересечь границу без препятствий.

Сотрудники ведомства предупреждают, что данные сообщения распространяют мошенники, их цель — завладеть персональными данными пользователей. Ведомство призывает быть осторожными и не терять бдительность.