Две 19-летние великолучанки вложили деньги в криптовалюту и угодили к мошенникам

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26 сентября в МВД России по городу Великие Луки поступило два звонка от 19-летних девушек, которые перевели деньги мошенникам, решив вложиться в криптовалюту. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Она из пострадавших рассказала, что стала заложницей рекламы, где увидела объявление о купле-продаже криптовалюты. Внеся 6 тысяч рублей, она поняла, что это просто обман.

Через некоторое время о мошенниках и потере более крупной суммы сообщила в полицию вторая девушка.

В этот раз великолучанка стала участницей в мошеннических торгах криптовалюты, где потеряла 12 тысяч рублей.

По факту мошеннических действий в отношении великолучанок возбуждены уголовные дела.