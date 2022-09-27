Две 19-летние великолучанки вложили деньги в криптовалюту и угодили к мошенникам

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26 сентября в МВД России по городу Великие Луки поступило два звонка от 19-летних девушек, которые перевели деньги мошенникам, решив вложиться в криптовалюту. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.
Она из пострадавших рассказала, что стала заложницей рекламы, где увидела объявление о купле-продаже криптовалюты. Внеся 6 тысяч рублей, она поняла, что это просто обман.
Через некоторое время о мошенниках и потере более крупной суммы сообщила в полицию вторая девушка.
В этот раз великолучанка стала участницей в мошеннических торгах криптовалюты, где потеряла 12 тысяч рублей.
По факту мошеннических действий в отношении великолучанок возбуждены уголовные дела.