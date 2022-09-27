Детский омбудсмен в Пскове поделилась инструкцией действий школьников при стрельбе

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Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова опубликовала рекомендации о том, что нужно делать при стрельбе в Telegram-канале «Осторожно, дети!». Наталия Соколова, являющаяся омбудсменом Псковской области, поделилась информацией с родителями своего региона.

Как сообщает источник, инструкция про «Колумбайн» и теракты была создана для учеников калининградским учителем ОБЖ после трагедии в Керчи. Рассказываем, о чем говорят пункты рекомендации:

- Беги, если слышишь стрельбу

- Звони в полицию и родным

- Прячься при звуках стрельбы, баррикадируйся любыми способами

- Беги не прямо, а петляй из стороны в сторону

- Не нужно сразу брать телефон и снимать, нужно бежать пока есть возможность

- Не стесняйся и не бойся падать, одежда и синяки не так важны, как спасённая жизнь

- Если друг/знакомый/одноклассник пишет, что хочет совершить убийство, теракт и подобные вещи, то немедленно расскажи об этом взрослым, либо правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в ижевской школе неизвестный открыл стрельбу. В результате нападения погибли 17 человек, ранения получили 24.