На Крестовском шоссе в Пскове установили светофор

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Около остановки «Морозовская ветка» на Крестовском шоссе в Пскове появился светофор. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На светофорный объект установлена кнопка, после нажатия на которую, для пешеходов загорается зелёный свет. Помимо этого на специальных креплениях к светофору примонтированы дорожные знаки, регулирующие движение.

По словам главы, до 15 декабря, светофоры появятся в ещё четырёх местах. В месте пересечения улиц Ижорского батальона и Чудской; на Вокзальной 42; на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной; на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселева.

«Пешеходы здесь пересекают до 4 полос движения. После установки светофоров переходить дорогу по этим переходам будет безопасно», - подчеркнул глава.