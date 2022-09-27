Роспотребнадзор выехал на несанкционированую свалку в Псковской области

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Исследование несанкционированной свалки провело ведомство Роспотребнадзора по Северо-западному федеральному округу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления.

Сообщение поступило от гражданина, обеспокоенного возникшей свалкой около деревни Серебрянник в Псковской области. Экспертная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» незамедлительно выехала на место с проверкой. Территории в 1,3 гектара оказалось завалена бытовым и строительным мусором. По данным ведомства, свалка расположилась в зоне, не разграниченной государственной собственности.

«Лаборатория отобрала отходы для определения компонентного состава и класса опасности. Также исследуют пробы почвы на содержание марганца, цинка, меди, свинца, кадмия, мышьяка, никеля, нефтепродуктов и других веществ», —поделились сотрудники ведомства.

После тщательной проверки будут приняты дальнейшие меры по устранению мусора.