Информация об эвакуации жителей Великих Лук 28 сентября оказалась фейком

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27 сентября в социальных сетях неизвестные запустили фейковую информация о якобы предстоящей эвакуации для всех жителей города Великие Луки в среду, 28 сентября.

«Сообщаем: информация фейковая и не соответствует действительности! В городе не проводятся никакие учебные мероприятия и тем более эвакуация», – заявили в городской администрации.

Жителей Великих Лук просят доверять информации только из официальных средств массовой информации и сайтов государственных ведомств. Если информация не проверена и в ее достоверности есть сомнения – не нужно обращать на нее внимание. При возникновении вопросов, граждане имеют права обратиться к администрации города через официальные сообщества в социальных сетях. Эти страницы прошли официальную верификацию и имеют синюю галочку у названия страницы.